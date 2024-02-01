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Росіянам традиційно привиділася атака "київського режиму" з безпілотниками

Росіянам традиційно привиділася атака "київського режиму" з безпілотниками

Росіяни заявили про "терористичну атаку" безпілотниками / Фото: ТСН.ua

На росіян чекала неспокійна ніч.

Міністерство оборони Росії повідомило, що в ніч на 1 лютого, було припинено спробу "київського режиму" зробити "терористичну атаку із застосуванням БпЛА літакового типу" по об'єктах на території Російської Федерації.

Про це йдеться у відповідному повідомленні у соціальних мережах. 

"Черговими засобами ППО "українські безпілотні літальні апарати" перехоплено та знищено над територією Бєлгородської (4 БпЛА) та Курської (1 БпЛА) областей", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації та безпілотники

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