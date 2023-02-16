Росіянам у річницю вторгнення до України вигадали дивне заняття: що вони робитимуть

У Кремлі підготували та направили регіонам РФ методички "святкування" річниці вторгнення до України.

По всій Росії від 20 до 24 лютого проведуть акцію "Нашим героям", яку присвятили річниці вторгнення в Україну та російському Дню захисника Вітчизни. Протягом "святкування" росіяни в'язатимуть шкарпетки та виготовлятимуть окопні свічки для окупантів.

Про це пише російське опозиційне видання "Медуза".

Зазначається, що Кремль пропонує по всій РФ провести масову акцію "Герої нашого часу", учасники якої, вишиковуватимуться у формі Зірки Героя та записуватимуть відеоролики з привітанням до Дня захисників Вітчизни. Пропаганда рекомендує проводити зйомки на тлі пам'ятників та графіті, "присвячених героям Вітчизни та героям СВО". Також передбачено створення на вулицях міст графіті з портретами "героїв СВО та описом їхнього подвигу".

Також кремлівська пропаганда пропонує організовувати майстер-класи з в'язання теплих шкарпеток і рукавиць, а також виготовляти окопні свічки та кисети для російських окупантів. На кисетах мають бути вишивки: "Чекаємо з перемогою", "Вперед до перемоги", "Рідному герою".

Серед інших рекомендованих заходів – зустрічі з військовими, які повернулися з України, з ветеранами Великої Вітчизняної війни, які збираються проводити у школах; концерти із врученням подарунків у лікарнях, де проходять лікування поранені військові; а також написання листів для військових "з теплими та щирими побажаннями".

І головний захід акції – мітинг-концерт у Лужниках у Москві 22 лютого за участю Володимира Путіна.

Раніше повідомлялося, що концерт у Лужниках запланований на 200 тисяч росіян. Туди прибуде і Путін після того, як виступить перед Федеральними зборами РФ 21 лютого.

Зазначимо, очікується, що президент Росії Володимир Путін напередодні 24 лютого атакуватиме Україну всіма доступними засобами, щоб продемонструвати хоч якісь успіхи у війні до річниці повномасштабного вторгнення. Українські військові і експерти попереджають про загрозу ракетних ударів, наступу армії окупантів, диверсій і навіть масованого авіанальоту.

ТСН.ua зібрав ключові прогнози та думки аналітиків щодо "сюрпризів", які Путін може готувати Україні на 24 лютого.

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