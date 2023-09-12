Росіянам вкотре ввижаються "українські" дрони, які атакують Курську область

З одного з безпілотників нібито скинули вибухівку.

"Український дрон" другий раз за вечір 11 вересня 2023 року атакував курський Рильськ, пошкодивши кришу адміністративного будинку, постраждалих немає.

Про це заявив губернатор Роман Старовойт - пишуть рос"ЗМІ".

Трішки раніше з "українського безпілотника" вже закинули вибухівку в Рильську, райцентрі прикордонного Рильського району на заході Курської області, постраждалих не було.

Нагадаємо, що раніше на Бєлгородщині розквітла потужна "бавовна": росіяни звинуватили український безпілотник.