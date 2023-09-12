Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіянам вкотре ввижаються "українські" дрони, які атакують Курську область

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
8
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіянам вкотре ввижаються "українські" дрони, які атакують Курську область

Росіянам не спиться через невідомі дрони. / Фото: ТСН.ua

З одного з безпілотників нібито скинули вибухівку.

"Український дрон" другий раз за вечір 11 вересня 2023 року атакував курський Рильськ, пошкодивши кришу адміністративного будинку, постраждалих немає.

Про це заявив губернатор Роман Старовойт - пишуть рос"ЗМІ". 

Трішки раніше з "українського безпілотника" вже закинули вибухівку в Рильську, райцентрі прикордонного Рильського району на заході Курської області, постраждалих не було.

Нагадаємо, що раніше на Бєлгородщині розквітла потужна "бавовна": росіяни звинуватили український безпілотник. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
8
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація