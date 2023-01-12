Росіянам-втікачам почали погрожувати звільненням за відмову повернутися до РФ: що відомо

У РФ керівництво, забороненої в Україні, VK вимагає повернути співробітників, які виїхали з Росії. Тих росіян, які відмовляться повертатися, звільнять.

Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси з посиланням на менеджмент компанії.

У РФ пояснюють, що хочуть повернути росіян, які виїхали за кордон, щоб начебто не допустити витоку і захистити сервери. Якщо ті відмовляться повертатися, керівництво VK збирається таких співробітників звільнити.

Росіянам, які хочуть залишитись за кордоном, уже порадили заздалегідь шукати нову роботу. За словами джерела, офіційно оголосити про таке рішення компанія має намір до кінця першого кварталу 2023 року.

Підставою для звільнення працівників, які відмовилися повернутися до Росії, імовірно, є законопроєкт, який забороняє віддалену роботу за деякими спеціальностями росіянам, які виїхали за кордон. Під дію ініціативи підпадуть передусім росіяни зі сфери інформаційної безпеки.

Як відомо, 21 вересня диктатор РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію. Після того росіяни чкурнули за кордон, а тим, хто залишився, уже почали закривати кордон.

Так, від 9 січня у РФ обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, зокрема і обмежено придатним до служби.

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