Росіянам заборонили відвідувати Венсенський замок у Франції: що сталося

Після повномасштабного вторгнення Росії до України у Франції громадянам країни-терористки заборонили відвідувати замок Шато де Венсен біля Парижа.

У замку Шато де Венсен, який тепер не доступний росіянам, зберігаються архіви французького Міністерства оборони.

Про це повідомляє 20 Minutes.

Зазначається, що Замок розташований на південному сході Парижу. Окрім, архівів в замку розміщений й один із центрів Історичної служби оборони, бібліотеки та архіви.

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Зауважується, що за певних умов доступ до бібліотек та архівів Служби має громадськість. Також можна робити "запити, пов’язані з журналістськими обов’язками".

До слова, Венсенський замок був збудований для королів Франції в XIV-XVII століттях у Венсенському лісі, на місці мисливського угіддя XII століття.

Нагадаємо, люксові бренди не продають товари росіянам.

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