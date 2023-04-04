Росіянам заборонять отримувати посвідку на постійне проживання та купувати нерухомість у Литві, але є нюанси

На громадян Білорусі заборона не поширюється.
Громадянам Росії буде заборонено отримувати ППП - посвідку на постійне проживання та купувати нерухомість у Литві, однак не всім і не на постійній основі.
Про це йдеться на ВВС News.
Національний парламент Литви схвалив цілу низку обмежень у межах нового закону, який діятиме приблизно рік.
Посвідка на постійне проживання у Литві для росіян: нові правила
Росіяни не зможуть отримати ППП у Литві за винятком тих випадків, коли процесом керує уряд, якщо йдеться про видавання ППП за межами Литви.
Якщо росіянин вже перебуває в Литві, він має надати або литовську шенгенську візу, або ППП в одній з країн ЄС. На громадян Білорусі заборона не поширюється, їх виключили під час дебатів.
Нерухомість у Литві для росіян: що змінилося
Росіянам та підконтрольним їм юридичним особам буде заборонено купувати нерухомість у Литві. Водночас це не стосується власників ППП та ПМП, а також тих, хто цю нерухомість успадковує.
"Спочатку передбачалося, що обмеження будуть поширюватися зокрема на білорусів, але це було змінено під час дебатів", - додає джерело.
Перетин кордону також заборонено, але з винятками (відвідування родичів із ППП чи гуманітарною візою, поїздка до Калінінграда, дипломатичний імунітет та інші).
Згідно з пояснювальними документами, закон про "Обмежувальні заходи у зв'язку з військовою агресією проти України" є доповненням до міжнародних санкцій проти Росії та Білорусі.
Нагадаємо, у Литві живуть майже 15 тисяч громадян Росії і ще майже 50 тисяч громадян Білорусі. Раніше йшлося про те, що обмежити у праві купувати нерухомість в Литві, подаватися на візу чи на отримання громадянства можуть і громадян РБ.
Напередодні Литва запропонувала Росії обговорити "напрямок кораблів". Там з іронією поставились до того, що РФ з 1 квітня буде головувати у Радбезі ООН.
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