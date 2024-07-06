Росіянам закривають доступ до міжнародних ЗМІ: влада посилює блокування VPN-сервісів – розвідка Британії

В Росії влада посилює блокування VPN-сервісів, щоб обмежити доступ росіян до незалежних і міжнародних ЗМІ та спростити можливість спецслужб стежити за громадянами.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Російські ЗМІ повідомляли, що від 4 липня на вимогу Роскомнадзору з російського App Store видалили декілька VPN-застосунків через нібито нелегальний у Росії контент. Орган отримав право блокувати доступ до VPN-сервісів без звернення до суду у березні 2024 року.

"Такий крок, майже, напевно має на меті обмежити доступ російських громадян до незалежних російських та міжнародних ЗМІ, а також спростити спецслужбам можливість стеження за російськими громадянами", - вважають у розвідці.

Крім того, росЗМІ повідомляли, що російська ФСБ вимагає від операторів зв'язку відключити інтернет-телефонію VoIP, щоб нібито зменшити кількість випадків шахрайства.

"Насправді ж, швидше за все, вона спрямована на розширення можливостей російської влади щодо моніторингу та обмеження комунікацій приватних громадян та юридичних осіб", - вважають експерти.

У зведенні Міноборони Британії зазначається, що такі заходи відповідають зусиллям Росії контролювати внутрішній інформаційний простір та обмежити доступ громадян до інформації, яка відрізняється від офіційного порядку денного.

У відомстві також нагадали, що ці кроки Кремль здійснює вже давно. Зокрема, 2019 року Росія провела навчання з тимчасового перекриття доступу росіян до Інтернету і того ж року ухвалила закон про "суверенний Інтернет".

Однак ці зусилля Москви значно активізувалися після повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому 2022 року. Більшість незалежних ЗМІ були закриті або перемістилися за кордон, також запроваджувалися обмеження на доступ громадян до іноземних ЗМІ.

"Ефект обмежень ще належить побачити, оскільки освічені росіяни продовжують знаходити винахідливі способи, щоб оминути ці заходи", - наголошують у британській розвідці.

Нагадаємо, за даними Reuters, Молдова може видворити всіх російських дипломатів.

Читайте також провідні новини дня: