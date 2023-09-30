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Росіянам знову щось "ввижається": в зникненні світла у Брянській області РФ звинуватили українців

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Росіянам знову щось "ввижається": в зникненні світла у Брянській області РФ звинуватили українців

Росіяни залишилися без світла в одному округів / Фото: Getty Images

Росіяни залишилися без світла у Брянській області.

На Брянщині нібито унаслідок атаки "українських терористів" у селищі Погар порушено енергопостачання.

Постраждалих немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці - повідомив місцевих російський губернатор Олександр Богомаз. 

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, що у Брянській області РФ, за попередньо інформацією, стався "приліт" на електропідстанцію, частина округу опинилася без світла. Пізніше рос"ЗМІ" повідомили про те, що вибух стався на електропідстанції у місті Погар Брянської області. Воно знаходиться за 30 кілометрів від кордону з Україною.

За словами місцевих мешканців, в окрузі повністю зникло світло.

Нагадаємо, у ніч проти 24 вересня невідомі диверсанти влаштували "бавовну" у Московській та Калузькій областях.

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Дата публікації
Перегляди
67
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