Росіянам знову щось "ввижається": в зникненні світла у Брянській області РФ звинуватили українців

На Брянщині нібито унаслідок атаки "українських терористів" у селищі Погар порушено енергопостачання.

Постраждалих немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці - повідомив місцевих російський губернатор Олександр Богомаз.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, що у Брянській області РФ, за попередньо інформацією, стався "приліт" на електропідстанцію, частина округу опинилася без світла. Пізніше рос"ЗМІ" повідомили про те, що вибух стався на електропідстанції у місті Погар Брянської області. Воно знаходиться за 30 кілометрів від кордону з Україною.

За словами місцевих мешканців, в окрузі повністю зникло світло.

Нагадаємо, у ніч проти 24 вересня невідомі диверсанти влаштували "бавовну" у Московській та Калузькій областях.

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