Росіянам знову ввижається атака "українських" безпілотників

У росіян була тривожна ніч.

У ніч проти 23 березня 2024 року нібито припинено спробу "київського режиму" зробити "терористичну атаку із застосуванням БПЛА".

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз.

Він заявив, що начебто "безпілотний літальний апарат літакового типу" знищено над територією Вигоничського району "силами ППО" Міністерства оборони РФ.

Мовляв, постраждалих та руйнувань немає.

Також пізніше він знову повідомив про атаку.

Нібито припинено спробу "українських терористів" зробити атаку за допомогою БПЛА.

"Безпілотний літальний апарат літакового типу знищено над Почепським районом силами ППО Міністерства оборони РФ", - зауважив він.

Російський посадовець додав, що постраждалих та руйнувань начебто немає.

Нагадаємо, в ніч проти 20 березня на території міста Енгельс, що Саратовській області РФ, пролунала низка вибухів. Згодом ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що це працівники ГУР Міноборони України влаштували дронову атаку.

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