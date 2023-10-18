Росіянам знову ввижається: кажуть, що збили 28 "українських" безпілотників

У ніч на 18 жовтня 2023 року нібито «припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку» по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням БпЛА літакового типу.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

«Черговими засобами ППО» над територією Бєлгородської, Курської областей та акваторією Чорного моря перехоплено та знищено 28 «українських» безпілотних літальних апаратів», - переконують росіяни.

Тим часом у Бахчисарайському районі чути вибухи з боку Севастополя. Про це повідомляють у соціальних мережах.

Можливо, працює рос»ППО».

Додамо, що ранок у тимчасово окупованому Криму розпочався з вибухів.

Додамо, що вранці 4 жовтня росіяни заявили про атаку безпілотниками та наліт на військову частину в Брянській області і адмінбудівлю у Бєлгороді.