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Росіянам знову ввижається: переконують, що збили 27 "українських безпілотників"

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Росіянам знову ввижається: переконують, що збили 27 "українських безпілотників"

Безпілотники нібито атакували Курську та Бєлгородську області РФ / Фото: Associated Press

Після гучної ночі у деяких російських містах, військові стверджують про "українські" безпілотники

15 жовтня 2023 року нібито "припинено спробу київського режиму" зробити "терористичну атаку БПЛА" літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації.

Про це заявили у повідомленні російського Міністерства оборони у соціальних мережах. 

"Черговими "засобами ППО" перехоплено двадцять сім "українських" безпілотних літальних апаратів, з яких вісімнадцять – над Курською областю та два – над Бєлгородською знищено у повітрі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше вночі у Курську та Бєлгороді розквітла гучна "бавовна"

Додамо, що вранці 4 жовтня росіяни заявили про атаку безпілотниками та наліт на військову частину в Брянській області і адмінбудівлю у Бєлгороді.

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Перегляди
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