Росіянам знову ввижається: стверджують, що нібито збили "українські" безпілотники

Тривожна ніч дісталася і Росії.
Росіянам знову ввижається: міноборони Росії заявило, що сьогодні вночі припинено спробу "київського режиму" зробити "терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу" по об'єктах на території Російської Федерації.
Про це заявили у соцмережах відомства.
Мовляв, черговими "засобами ППО" нібито безпілотні літальні апарати перехоплено та знищено над територією Бєлгородської області (1 БПЛА) та над акваторією Чорного моря (4 БПЛА).
Додамо, що у ніч проти 9 лютого в Краснодарському краї Росії сталася пожежа на нафтопереробному заводі Ільський.
Нагадаємо, що тим часом у Молдові 11 лютого в районі молдавсько-українського кордону, неподалік села Етулія Вулканештського району, прикордонна поліція виявила фрагменти БпЛА типу Shahed.
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