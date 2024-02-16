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Росіянам знову ввижається: стверджують, що нібито збили "українські" безпілотники

Росіянам знову ввижається: стверджують, що нібито збили "українські" безпілотники

Ворога теж атакують безпілотники / Фото: ТСН.ua

Тривожна ніч дісталася і Росії.

Росіянам знову ввижається: міноборони Росії заявило, що сьогодні вночі припинено спробу "київського режиму" зробити "терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу" по об'єктах на території Російської Федерації.

Про це заявили у соцмережах відомства. 

Мовляв, черговими "засобами ППО" нібито безпілотні літальні апарати перехоплено та знищено над територією Бєлгородської області (1 БПЛА) та над акваторією Чорного моря (4 БПЛА). 

Додамо, що у ніч проти 9 лютого в Краснодарському краї Росії сталася пожежа на нафтопереробному заводі Ільський. 

Нагадаємо, що тим часом у Молдові 11 лютого в районі молдавсько-українського кордону, неподалік села Етулія Вулканештського району, прикордонна поліція виявила фрагменти БпЛА типу Shahed.

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