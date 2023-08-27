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Росіянам знову ввижається "українська" атака: Брянщина опинилася під ударом

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Росіянам знову ввижається "українська" атака: Брянщина опинилася під ударом

Збитий безпілотник нібито упав у поле / Фото: ТСН.ua

Російські посадовці поспішили заявити про успішну ліквідацію літального апарата. 

Губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз заявив про чергову атаку. 

Про це він написав у соціальній мережі. 

«Припинено спробу «українських терористів» зробити атаку БПЛА літакового типу. Апарат знищено над Трубчевським районом «силами ППО» Міністерства оборони РФ. Постраждалих немає. Збитий безпілотник упав у поле. Руйнування немає. Оперативні служби працюють на місці», - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що у ніч проти 26 серпня Москву та область вчергове атакували безпілотники. Росіяни звинуватили в атаці "київський режим".

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Дата публікації
Перегляди
130
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