Росіянам знову ввижається "українська" атака: Брянщина опинилася під ударом

Губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз заявив про чергову атаку.

Про це він написав у соціальній мережі.

«Припинено спробу «українських терористів» зробити атаку БПЛА літакового типу. Апарат знищено над Трубчевським районом «силами ППО» Міністерства оборони РФ. Постраждалих немає. Збитий безпілотник упав у поле. Руйнування немає. Оперативні служби працюють на місці», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 26 серпня Москву та область вчергове атакували безпілотники. Росіяни звинуватили в атаці "київський режим".

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