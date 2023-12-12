Росіянам знову ввижається: українські військові нібито намагалися атакувати РФ із застосуванням тактичної ракети "Точка-У"

Окупанти знову почали заявляти про "терористичні атаки" Києва.

У ніч проти 12 грудня 2023 року російська влада заявила про нібито атаку з території України.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Росії.

Мовляв, "сьогодні о 05.00 припинено спробу "київського режиму" здійснити "терористичну атаку" по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням тактичної ракети "Точка-У".

"Черговими засобами "ППО" українська ракета була знищена над Бєлгородською областю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше вночі на Харківщині та Бєлгородщині пролунали вибухи. Водночас місцеві пабліки заявляли про звуки вибухів в Харківській області, щоправда, які пролунали начебто на віддалі.

Водночас гучна "бавовна" розквітла і на російській Бєлгородщині. Про це заявили очевидці у повідомленні у соціальних мережах. У більшості випадків саме звідти росіяни обстрілюють Харківщину.

Пізніше очільник Бєлгородщини В'ячеслав Гладков заявив про нібито роботу російської "ППО".

"Над Бєлгородським районом спрацювала "наша система ППО" — збита одна повітряна ціль над селом Безсонівка. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає", - йшлося у повідомленні.

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