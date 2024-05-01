Росіяни будують новий аеродром поближче до кордону з Україною: експерт повідомив причину

Експерт пояснив, що для ударів по аеродрому українських військових відстань 75 км не є малою, проте можливості ЗСУ з кожним днем розвиваються.

Росіяни розпочали будівництво нового аеродрому в Бєлгородській області за 75 км від кордону з Україною, щоб не лише атакувати Україні.

Про це "24 Каналу" сказав військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.

Він пояснив, що 75 км – дуже близька відстань до кордону. Однак, за словами фахівця, росіяни розуміють, що HIMARS, найімовірніше через заборону США, не зможуть застосовуватись ЗСУ, а реактивним системам "Смерч" та "Вільха" вони зможуть протистояти.

"Росіяни потребують посадкової смуги для літаків транспортної чи штурмової авіації, аби вони були ближче до цієї ділянки. Теоретично може й плануватись захоплення української території в глибину й вони виходять з того, що аеродром буде дальше від кордону", – сказав Шарп.

Однак він додав, що українські можливості з часом зростуть, в тому числі й власного виробництва, тому цей аеродром стане однією з пріоритетних цілей України.

Нагадаємо, інший авійаційний фахівець зазначив, що у Бєлгородській області росіяни мають влаштувати логістичний центр для забезпечення своєї армії, оснащений злітною смугою.Таким чином Росія намагається захистити свою авіацію, розмістивши її далі від фронту, але місце, обране для будівництва нового аеродрому все одно знаходиться в зоні досяжності для українських далекобійних ракет.

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