"Тихіше, маленька людино": Рубіо та Маска зачепили слова Сікорського про Starlink для України

Раніше міністр закордонних справ Польщі вказав на те, хто платить за Starlink для України.

Ніхто не погрожував відключити послуги супутникового зв’язку Starlink для України. І за це потрібно подякувати, адже без нього Україна б цю війну давно програла і росіяни зараз перебували на кордоні з Польщею.

Так сказав державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо.

"Просто вигадки. Ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink. І скажіть спасибі, бо без Starlink Україна б цю війну давно програла і росіяни зараз були б на кордоні з Польщею", — прокоментував Рубіо слова міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про пошук альтернативи Starlink у разі його відключення для України.

Що відповів Сікорському Маск

Пізніше до Рубіо доєднався і власник SpaceX Ілон Маск. Він грубо відповів Сікорському щодо оплати за послуги супутникового зв’язку для України.

"Тихіше, маленька людино. Ви платите крихітну частку від вартості. І немає ніякої заміни Starlink", — написав Ілон Маск у відповідь Сікорському в соцмережі Х.

Раніше міністр закордонних справ Радослав Сікорський пригрозив розірванням контракту зі Starlink, якщо Ілон Маск відключить термінали для України, які оплачує Польща. Сікорський нагадав, що Starlink для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі. І вартує це близько 50 мільйонів доларів на рік.

Нагадаємо, власник SpaceX Ілон Маск заявив, що його "нудить від того, що Україна неминуче програє". Так він прокоментував інформацію про відключення Starlink в Україні.

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