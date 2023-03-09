Росіяни готують нову хвилю мобілізації на Донбасі: "ядро" складуть неповнолітні студенти

Росіяни у тимчасово окупованих районах Луганської та Донецької областей збираються провести нову хвилю мобілізації, основу якої складатимуть неповнолітні.

Навесні окупанти почнуть підготовку до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих районах Луганської та Донецької областей.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, окупаційні військкомати закликали навчальні заклади подати списки всіх юнаків 2006 року народження. Саме вони мають стати ядром майбутньої хвилі, адже наразі в регіоні вже майже немає вільних осіб, які підлягають мобілізації.

Нагадаємо, заступник головного редактора російського видання "Верстка" Олексій Левченко переконаний, що Кремль не випадково відправляє на штурм позицій ЗСУ непідготовлених мобілізованих. Такі дії країни-агресорки Росії - частина стратегії Москви.

За його словами, в російському Міноборони дефіцит людського ресурсу. А тому провали на фронті потрібно переривати живою силою - навіть ненавченою і без спорядження. Левченко наголошує, що така ситуація не змінюється від початку мобілізації.

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