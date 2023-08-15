Росіяни готують провокацію на Курській АЕС: вже є план евакуації – документ

Окупанти підготували план евакуації місцевого населення у Курській області.
Росіяни готують провокацію на Курській атомній електростанції. Окупанти вже розробили план евакуації місцевого населення.
Відповідні документи оприлюднив Центр національного спротиву.
"За даними підпілля, в Курської області триває підготовка до евакуації із зони ймовірного радіоактивного забруднення, на випадок аварії на АЕС. Для цього місцевій владі поставили завдання створити транспортний реєстр", - йдеться у повідомленні.
Людей планують вивозити з Курська та околиць на північ області до населених пунктів:
- Жєлєзногорскій;
- Большое Солдатскоє;
- Щігри;
- Горшечноє.
Загалом евакуювати планують від 21 до 57 тисяч осіб, при тому, що населення області понад 1 млн осіб, а міста Курськ – 435 тис. Тобто йдеться про 5% "обраних" – хто потрапив до списку.
Там вкотре наголосили, що Сили оборони України діють виключно на території України й не планують ніяких атак на атомні станції РФ. Ця провокація необхідна самим росіянам, аби відвернути увагу світу від захоплення ЗАЕС.
Нагадаємо, США відстежили чотири російські військові літаки біля Аляски – чим все завершилося.
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