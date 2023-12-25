Росіяни готують рекрутингову експедицію в Африку, щоб знайти людей для війни в Україні - ЦНС

Для цього російські військові зараз проводять рекрутингову кампанію у Курській області.

Російські окупанти планують вирушити в експедицію в Африку, щоб знайти там найманців для колоніальної загарбницької війни проти України.

Про це повідомили в пресслужбі Центру національного спротиву.

Як зазначається, російські військові зараз проводять рекрутингову кампанію у Курській області. Вони очікують набрати від 50 до 100 солдатів і офіцерів для наповнення так званого “Африканського корпусу”.

“Останній рф створює як заміну найманцям ПВК “Вагнер”, які діяли в Африці, але були відправлені в зону “сво”. Розширення вказаного контингенту планується на території Буркіна-Фасо, а основним видом діяльності найманців буде підготовка місцевих та перепідготовка нових хвиль місцевих найманців для відправки на війну проти України”, - додали в Центрі спротиву.

Нагадаємо, що у Ліберії за загадкових обставин загинули троє росіян, які проводили вербування до незаконного збройного формування "Редут".

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