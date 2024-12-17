Німців лякатимуть війною, якщо "хоч один Taurus полетить по Росії".

Росіяни інформаційно втручаються в політичне життя Німеччини. Їхня стратегія доволі проста - через власні мережі вони нав‘язуватимуть наратив про "кандидата миру" і "кандидата війни".

Про це пише керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Типова російська стратегія

Як підкреслює Коваленко, знаючи росіян, можна з упевненістю говорити, що програє та нація, яка в цей час обиратиме щось інше замість сили.

"І таким чином гарантуватиме своєму суспільству, для початку, окопи десь в Балтії за 4-6 років. Сила потрібна саме зараз, щоб цього не сталось. І альтернативи силі не має бути в політиці країн", – наголосив він.

Раніше Бундестаг висловив вотум недовіри канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. За це рішення під час поіменного голосування висловилася більшість депутатів. У довірі політику відмовили 394 депутати, 207 підтримали його, ще 116 — утрималися.

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