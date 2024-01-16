Росіяни кинулись масово отримувати громадянство Молдови: влада не встигає обробляти заяви

До різкого збільшення кількості охочих отримати громадянство призвела війна Росії проти України.

Влада Молдови заявила, що не встигає оброблювати заяви про надання громадянства, що подають до імміграційної служби росіяни.

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Про це повідомляє агенція Reuters.

В уряді заявили, що останнім часом значно зросла кількість громадян Росії, які прагнуть отримати громадянство Молдови.

"У зв’язку з різким збільшенням кількості запитів на отримання молдовського громадянства, відомство просить уряд продовжити термін розгляду заяв до шести місяців, замість нинішніх 20 днів", — заявили в урядовому відомстві, що займається питаннями громадянства і паспортів.

Посадовці пояснили, що до різкого збільшення кількості охочих отримати молдовське громадянство призвела війна Росії проти України.

Відомство повідомило, що 70% заявників є громадянами Росії, 20% — українцями, але конкретні цифри не оприлюднило.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники через медиків почали тиснути на жителів окупованих територій, щоб вони брали паспорти РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський прокоментував ідею множинного громадянства та звернувся до українців за кордоном.

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