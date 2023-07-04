Росіяни кинулися продавати свої дачі у Фінляндії після повідомлень про обмеження на в'їзд до країни. На сайтах побільшало оголошень про продаж.

Про це повідомляє Yle.

Від початку літа було опубліковано кілька десятків таких оголошень.

Оголошення про продаж нерухомості у Фінляндії об'єднує те, що продавці готові прийняти оплату в рублях, а також часто вони пропонують обмін на нерухомість у Росії.

Представник ріелторської компанії Remax Міка Лайтінен заявив, що росіяни хочуть продати або обміняти свою фінську нерухомість.

Так, до прикладу, на продаж виставлено котедж у Савітайпалі вартістю трохи менше 160 тис. євро, будинок у Раутярві за 62 тис.євро та навіть елітний котедж вартістю понад мільйон євро.

За словами Лайтінена, агенту з нерухомості у Фінляндії не дуже вигідно, якщо продавець – росіянин, що живе в РФ.

"Безумовно, продавці знайдуться, але на практиці ми не можемо взяти нерухомість на продаж, якщо вони не мають банківського рахунку, на який можна переказати гроші", – пояснює агент.

Нагадаємо, влада Фінляндії має намір посилити обмеження на в'їзд для громадян Російської Федерації, які володіють нерухомістю в країні, а також для абітурієнтів фінських університетів. Голова консульського відділу МЗС Фінляндії сказав, що остаточне рішення щодо подальших обмежень для росіян буде ухвалено в найближчі тижні.

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