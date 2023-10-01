Росіяни малюють Ту-95МС на базі в Енгельсі: для чого це вони роблять (супутникові фото)

Росіяни навіть малюють шини, як у справжніх бомбардувальників, аби надати приманці більше реалістичності.

Росія почала малювати стратегічні бомбардувальники Ту-95МС на своїй головній бомбардувальній базі "Енгельс", відомій як "Енгельс-2", після неодноразових атак. Окупанти готують так звани приманки,.

Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, отримані виданням The War Zone.

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Світлини, зроблені 29 вересня, показують приманки, прикрашені на асфальті авіабази. Малюнки - це майже копіювання характерної планової форми чотиримоторного бомбардувальника Ту-95МС, аж до його чорного кольору. Друга приманка виглядає частково завершеною поруч із готовим.

Журналісти припускають, що для малюнків росіяни використовують, швидше за все, фарбу. Також цікаво, що на фото вони нанесли шини, як у справжнього Ту-95, який стоїть зліва від нього. Це додано для реалізму, що "приманка виявиться більш переконливою, оскільки тепер шини є звичайним засобом протидії, який використовують деякі літаки ВПС Росії під час стоянки".

Автори статті вважають, що такі приманки передбачають низку цілей. Передусім, це обдурити супутники і зруйнувати будь-які українські ударні операції, надаючи невірні дані націлювання.

"Але це явно не спрацює, оскільки навіть обмежені комерційні супутникові зображення з високою роздільною здатністю можуть чітко відрізнити силуети літаків від реальних. Використання кількох джерел розвідувальних даних, таких як супутникові зображення радара із синтетичною апертурою (SAR), дало б зрозуміти, що ціль не є тривимірним об’єктом", - наголошується у матеріалі.

Намальований Ту-95МС на "Енгельсі". ФОТО: PLANET LABS

Нагадаємо, раніше повідомляли, що росіяни прикривають свої літаки шинами. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, навіщо окупанти це роблять.

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