Росіяни масово пишуть листи Путіну, в яких жаліються на "мʼясні штурми" - ЗМІ

Вже понад сто родичів російських військових написали листа диктатору Путіну, в яких написали, що їхніх родичів кидають у так звані "мʼясні штурми" в районі Авдіївки.

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Вони пишуть, що це робиться, щоб встигнути захопити українське місто Авдіївка до початку до "Прямої лінії" з Путіним, призначеної на 14 грудня, або до Нового року, інформує опозиційне видання "Важные истории".

Журналісти ознайомились з подібним зверненням, у якому йдеться, що російське командування розпорядилося відправляти на штурм Авдіївки навіть військовослужбовців із пораненнями середньої тяжкості.

Дружина одного з мобілізованих розповіла виданню, що, за словами її чоловіка, військові "там ходять по трупах, ними просто все завалено".

Родичі жаліються на "навмисне знищення" мобілізованих командуванням.

Зазначимо, що російські війська почали масовані атаки на місто Авдіївки на початку жовтня. Джерела повідомляють, що повне захоплення Донецької області це одна з цілей, яку перед підлеглими поставив диктатор Путін.

Експерти зазначають, що поки росіяни досягли незначних успіхів, але ціною дуже великих втрат. Українські військові стверджують, що в районі Авдіївки загарбники щодня втрачають приблизно тисячі військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські підрозділи на Авдіївському напрямку, які намагаються підійти до коксохімічного заводу, або відступають, або їх знищують ЗСУ.

Крім того, ми раніше інформували, що російські окупанти намагатимуться посилювати тиск у районі Авдіївки. Вони зараз ще не використали ті підрозділи, які є у них в резерві.

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