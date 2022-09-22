Росіяни масово тікають з країни: Путін може закрити кордони РФ - ЗМІ

Затори утворилися на кордоні з Фінляндією, Грузією та Монголією.

Після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації, росіяни почали масово тікати з країни.

Російське видання "Медуза", посилаючись на близьке до Кремля джерело, повідомляє, що закривати кордони поки не планують, однак ситуація може змінитися за деяких умов.

Так, обмеження для чоловіків не планують вводити до кінця проведення так званих "референдуів" на окупованих РФ українських територіях. Рішення про закриття кордонів можуть прийняти, "якщо буде масовий відтік".

Повідомляється, що ситуація залежить від оцінки Міністерства оборони РФ, спеціальних служб та правоохоронних органів, а також самого Володимира Путіна, який впевнений, що "референдуми" та мобілізація здійснюватися якомога швидше.

Нагадаємо, після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації по всій РФ спалахнули протести.

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