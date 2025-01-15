Росіяни могли вбити австралійського військовополоненого: прем’єр відреагував

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі відреагував на можливе вбивство росіянами австралійського військовополоненого. Політик пообіцяв вжити "найрішучіших заходів".

Про це Албенізі заявив на пресконференції, повідомляє CNN.

Прем'єр-міністр Австралії пообіцяв "найрішучіші заходи", якщо Росія заподіє шкоду одному з громадян країни, якого було взято в полон під час війни з Україною.

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Албенізі заявив, що австралійський уряд "домагається термінового прояснення" ситуації, додавши, що він "серйозно стурбований".

"Ми вже викликали російського посла, і чекатимемо, коли з'являться факти. Але якщо Оскару Дженкінсу було заподіяно будь-яку шкоду, це абсолютно ганебно. І уряд Австралії вживе найрішучіших заходів", – висловився прем’єр.

Водночас він відмовився уточнити, до яких дій може вдастися Канберра щодо Москви.

За інформацією CNN, у грудні 2024 року російські війська взяли у полон 32-річного австралійського солдата Оскара Дженкінса. У Мережі з'явилося відео, на якому чоловіка допитують у військовій формі. Цього тижня австралійська телекомпанія ABC і філія CNN Seven News із посиланням на українські джерела повідомили, що військового, ймовірно, вбили.

До слова, напередодні в ООН заявили, що російська влада систематично застосовує фізичне насильство щодо полонених українців. Зокрема, йдеться про тортури та побиття, сексуальне насильство та інше.

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