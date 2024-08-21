Росіяни молитвами намагаються загасити нафтобазу на Ростовщині, яка горить четвертий день (фото)

В РФ четвертий день не можуть ліквідувати пожежу у сховищі нафтопродуктів для армійських потреб.

Російські священники влаштували молебень неподалік від нафтобази у Пролетарську Ростовської області, яка вже четвертий день горить після атак.

Про це повідомили у Волгодонській єпархії РПЦ.

Двоє священників Волгодонської єпархії провели молебень неподалік сховища паливно-мастильних матеріалів ростовського Пролетарська, де досі палає пожежа після атаки українських дронів.

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"З благословення владики Антонія протоієрей Дмитро та ієрей Віктор Федорови здійснили молебний спів та читання акафіста Божої Матері перед Її образом", – йдеться у повідомленні єпархії.

Зауважимо, нафтобаза горить вже четвертий день поспіль, росіяни ніяк її не можуть загасити.

Як стверджує Росспоживнагляд, пожежа не вплинула на якість повітря.

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Російські священники провели молебень біля нафтобази в Ростовській області, яка горить вже четвертий день / Фото: Волгодонська єпархія РПЦ

Нагадаємо, нафтобазу у Пролетарську Ростовської області було атаковано у ніч проти 18 серпня. Там зберігали нафтопродукти для потреб російської армії. На об'єкті виникла масштабна пожежа. Місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації.

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