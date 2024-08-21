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Росіяни молитвами намагаються загасити нафтобазу на Ростовщині, яка горить четвертий день (фото)

Росіяни молитвами намагаються загасити нафтобазу на Ростовщині, яка горить четвертий день (фото)

Росіяни молитвами намагаються загасити нафтобазу на Ростовщині, яка горить четвертий день (фото)

Пожежа на нафтобазі у Пролетарську Ростовської області / Скриншот з відео

В РФ четвертий день не можуть ліквідувати пожежу у сховищі нафтопродуктів для армійських потреб.

Російські священники влаштували молебень неподалік від нафтобази у Пролетарську Ростовської області, яка вже четвертий день горить після атак.

Про це повідомили у Волгодонській єпархії РПЦ.

Двоє священників Волгодонської єпархії провели молебень неподалік сховища паливно-мастильних матеріалів ростовського Пролетарська, де досі палає пожежа після атаки українських дронів.

"З благословення владики Антонія протоієрей Дмитро та ієрей Віктор Федорови здійснили молебний спів та читання акафіста Божої Матері перед Її образом", – йдеться у повідомленні єпархії.

Зауважимо, нафтобаза горить вже четвертий день поспіль, росіяни ніяк її не можуть загасити.

Як стверджує Росспоживнагляд, пожежа не вплинула на якість повітря.

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Російські священники провели молебень біля нафтобази в Ростовській області, яка горить вже четвертий день / Фото: Волгодонська єпархія РПЦ / ©
Російські священники провели молебень біля нафтобази в Ростовській області, яка горить вже четвертий день / Фото: Волгодонська єпархія РПЦ

Нагадаємо, нафтобазу у Пролетарську Ростовської області було атаковано у ніч проти 18 серпня. Там зберігали нафтопродукти для потреб російської армії. На об'єкті виникла масштабна пожежа. Місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації.

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