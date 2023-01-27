Росіяни накинулися на Путіна з критикою після новин про танки для України: "Це не війна за народ"

Водночас частина росіян переконані у перемозі своєї держави, попри те, що "танки заважатимуть" військам окупантів.

Росіяни гнівно відреагували на звістку про постачання західних танків до України і дехто критикує президента Володимира Путіна за те, що взагалі почав війну.

Про це повідомляє CNN із посиланням на коментарі жителів Москви.

Зокрема, житель російської столиці Сергій повторив наратив Кремля про те, що Україна є маріонетковим урядом Заходу.

"Українські танки заважатимуть нашим військам. Але ми збираємося виграти, незважаючи на це. Це лише розширення конфлікту", – сказав росіянин.

Літня жінка висловила думку, що "це призведе до ще однієї світової війни".

"Ми добре пам’ятаємо Другу світову війну, коли я була дитиною. Ніхто не збирається вигравати ще одну світову війну", – сказала росіянка.

Водночас деякі росіяни висловили обурення війною та прямо критикували Путіна.

"Це огидно... їм ніколи не слід було починати війну", – сказала одна жінка, назвавши президента РФ "винним" у вторгненні.

Ще одна особа висловила розчарування російською пропагандою, заявивши, що "не вистачає публічної інформації".

"Людям треба пояснювати речі… було б добре, якби експерти почали висловлювати свою реальну думку, а не виконувати накази уряду та Путіна", – додала ця людина.

"Я вважаю, що це політична війна, а не війна за народ. Нехай вони (політики – ред.) це вирішують", – сказала ще одна жінка.

Російський студент-кінематографіст, чиї друзі зараз воюють в Україні, сказав: "Я тут на межі сліз. Я просто хотів би, щоб ця "спеціальна воєнна операція" взагалі ніколи не починалася, ця війна, і щоб людське життя справді цінувалося".

Нагадаємо, ще до офіційного рішення Німеччини про передавання Україні танків Leopard 2 речник президента РФ Дмитро Пєсков пригрозив Берліну, заявивши, що "подібні постачання не обіцяють нічого хорошого для майбутнього стосунків і залишать неминучий слід".

А голова російської делегації у Відні на форумі ОБСЄ з питань воєнної безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов зробив неправдиву заяву про те, що начебто танки Leopard 2 оснащені підкаліберними бронебійними снарядами з урановими сердечниками. Гаврилов сказав, що їхнє використання проти російських військових розцінюватиметься, як застосування "брудно-ядерних бомб".

Зауважимо, що згідно з опитуванням станом на кінець грудня 2022 року, війну проти України підтримував 71% росіян.

Вона сказала "так": Німеччина передасть Україні танки "Leopard 2"

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