Росіяни намагалися мобілізувати сина ексрозвідника Олександра Литвиненка, якого ФСБ убила у Лондоні

У Москві намагалися вручити повістку про мобілізацію сину колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка, якого отруїли полонієм у 2006 році, ймовірно, за особистим наказом президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву 28-річного Анатолія Литвиненка.

Син російського ексрозвідника, який останні два десятки років проживає у Британії, повідомив, що до його квартири у Москві, прийшли представники військкомату, щоб вручити йому повістку. Очевидно, вони нічого не знали про його трагічну історію з режимом Володимира Путіна.

"У середині жовтня, майже через місяць після указу Путіна про часткову мобілізацію в Росії, у двері московської квартири, зареєстрованої як моє офіційне місце проживання, постукали", — розповів він перед ефіром нового телевізійного серіалу, який розповідає про отруєння його батька російськими вбивцями.

Друзі сім’ї, які зараз проживають в цій квартирі, повідомили непроханим гостям, що Литвиненка-молодшого не було вдома від часу, коли було вбито його батька.

Олександр Литвиненко, колишній офіцер російської розвідки, помер у 2006 році, через кілька тижнів після того, як випив зелений чай, у який було додано радіоактивний полоній на зустрічі з Андрієм Луговим — співробітником органів державної охорони Росії. Після зустрічі Литвиненко відчув себе зле, у нього почалася діарея та блювота, а через три тижні він помер у лікарні.

Зі смертного ложа колишній шпигун звинувачував Путіна в тому, що він замовив його вбивство, але Кремль завжди заперечував свою причетність.

У 2016 році суддя у британському розслідуванні справи дійшов висновку, що вбивство Литвиненка було операцією ФСБ, швидше за все, схваленою тодішнім директором установи Миколою Патрушевим і самим Путіним.

У вересні 2021 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) постановив, що отруєння Литвиненка полонієм "приписується Росії".

Нагадаємо, у британській розвідці вважають, що родичі громадян Росії, призваних до армії під час оголошеної "часткової мобілізації", ймовірно, все частіше виходитимуть на протести у зв’язку з поганими умовами несення служби та високі втрати серед мобілізованих.

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