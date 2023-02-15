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Росіяни намагалися заволодіти двома українськими кораблями в Середземному морі — СБУ

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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© Служба безпеки України
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Привласнити майно українського воднотранспортного держпідприємства України завадили співробітники СБУ спільно з іспанськими правоохоронцями.

Російська компанія, яка перебуває під міжнародними санкціями, намагалася заволодіти двома українськими промисловими суднами, які перебувають на території іспанського порту. Загальна вартість кораблів – понад 10 млн доларів.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

“Для реалізації оборудки представники країни-агресора «домовились» з посадовцями українського держпідприємства про оренду плавзасобів афілійованою бізнес-структурою, яку контролюють з Росії. Потім учасники схеми створили штучні умови для передачі суден російській компанії нібито за погашення боргу у вигляді арештованих активів в Україні”, - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ спільно із іспанськими правоохоронцями викрили цей злочинний намір і заблокували незаконну передачу українського майна.

За матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на морські судна. Після проведення невідкладних слідчо-оперативних дій їх буде повернуто у власність України.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору), вирішується питання щодо повідомлення про підозру посадовцям держпідприємства та їхнім спільникам, причетним до оборудки.

Зловмисникам загрожує покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Дніпропетровській області співробітники СБУ викрили українську продовольчу компанію, яка постачала продовольство до так званої “ДНР”, сплачувала “податки” терористам і перерахувала частину одержаних прибутків на користь місцевої окупаційної адміністрації.

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Дата публікації
Перегляди
113
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