Росіяни напали на українку з донькою в Єгипті: чим це завершилось (відео)

Українки виявилися дружиною та донькою військового, який тільки-но повернувся з фронту.

Просто на пляжі в Єгипті росіяни напали на українку та її доньку. На захист доньки та дружини став український військовий.

Про це повідомляють телеграм-канали, які поширюють відповідне відео.

У пабліках зазначається, що росіяни напали на українку та її доньку в Єгипті. Нападникам не сподобалося, що українки зайняли шезлонг біля них. Після негативної відповіді на прохання пересісти росіяни вирішили почати бійку.

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Зокрема, на відео видно, як нападники шарпають та тягають українку за волосся. Очевидці, які знімали все на відео, вигукували, аби зловмисники припинили свої дії.

Дівчата виявилися дружиною та донькою українського військового, який тільки-но повернувся з фронту та приїхав на відпочинок.

"Коли він побачив те, що відбувається, то одразу усадив руснявих покидьків в інвалідне крісло (крісло колісне – ред.), в якому вони проведуть залишок свого життя", – пишуть телеграм-канали.

У Єгипті росіяни напали на дружину і доньку українського військового

До слова, влітку у Празі росіяни напали на українських та чеських волонтерів.

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