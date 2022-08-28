Росіяни "назбирали" армійський корпус на 15 тисяч осіб: куди його перекинуть в Україні

Він нараховує 15 тисяч осіб і незабаром його перекинуть до України.

Про це в ефірі ТСН розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"Насправді історія формування цього армійського корпусу дуже цікава. Його кількість до 15 тисяч особового складу. Формувати його почали у травні. У травні - на початку червня вони повністю були забезпечені технікою - їм було надано 700 одиниць техніки. Це була техніка нерозконсервована і не знята зі збереження, а та, яка перебувала у підрозділах російської армії - більш нова і сучасна. Але в цього корпусу на 15 тисяч осіб саме з особовим складом були проблеми. Вони не змогли сформувати його повністю навіть станом на зараз. Вони не змогли за 4 місяці набрати 15 тисяч особового складу. Формували з будь-чого, навіть із зеків. Це показує можливості Росії на сьогодні формувати і збирати особовий склад, тобто є проблеми із особовим складом, людським ресурсом, якого їм не вистачає", - сказав Коваленко.

Він передбачає кілька напрямків, куди в Україні можуть перекинути цей 3-й армійський корпус.

"Що стосується загрози. Не дивлячись на те, що це такий собі непрофесійний склад, але це кількість - 15-20 БТГ в залежності від їхніх функцій. Тактично було б правильно, якби вони відправили їх на південний плацдарм, тому що саме тут зараз в них велика кількість проблем. Але командування ЗС РФ діє взагалі нераціонально і нелогічно, тож можна очікувати, що вони з'являться в якійсь іншій локації , або в Харківській області, або на Донбаському плацдармі, хоча я думаю, що їх будуть використовувати в Херсонській та Запорізькій областях", - сказав Коваленко.

Нагадаємо, російські окупанти сподівалися до червня захопити всю Донецьку область, проте і досі Україна контролює 45% території області.

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