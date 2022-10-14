Росіяни не поспішають лагодити незаконний Кримський міст: ремонт затягнеться до наступного року

Згідно з офіційними документами РФ, "граничним терміном" ремонту незаконного Кримського мосту є 1 липня 2023 року.

Росіяни не поспішають ремонтувати пошкоджений Кримський міст. За їхньою офіційною інформацією, ремонт на незаконно збудованому мостові має закінчитися лише 1 липня 2023 року.

Про це стало відомо з документу на сайті уряду РФ.

Зокрема, уряд РФ призначив ООО "Нижнеангарсктрансстрой" єдиним виконавцем робіт з "проєктування та відновлення" зруйнованих елементів транспортної та інженерної інфраструктури Кримського мосту.

Згідно з документом, "граничним терміном, на який укладаються державні контракти на виконання робіт", є 1 липня 2023 року.

Вибух на Кримському мосту: хто може за цим стояти

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що вибух на Кримському мосту став наслідком протистояння між ФСБ та російським Міноборони.

На думку російського опозиціонера та юриста Марка Фейгіна, причетність ФСБ до підриву цілком допустима в умовах ескалації конфлікту в близькому оточенні президента РФ Володимира Путіна.

За оцінками фахівців американського Інституту вивчення війни, за вибух на Кримському мосту російська влада зробить винним Міноборони країни, аби відвести провину від Путіна, на адресу якого почала лунати критика.

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