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Росіяни не припинили обстріли після оголошеного "різдвяного перемир'я" Путіна - Пентагон

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Росіяни не припинили обстріли після оголошеного "різдвяного перемир'я" Путіна - Пентагон

Фото: Associated Press

Окупанти не зупиняли бойових дій.

Агресорка Росія порушила взяте на себе ж так зване "різдвяне перемир'я", яке окупанти мали розпочати від 12:00 6 грудня. 

Про це повідомила представниця Міноборони США Лора Купер.

Наголошується, що Пентагон констатував порушення РФ "перемир'я". За словами Купер, російські війська не зупиняли бойових дій, хоча напередодні президент Володимир Путін взяв на себе одностороннє припинення вогню.

Купер назвала заяву диктатра РФ "пропагандистським прийомом", який у підсумку не спрацював. На думку Пентагону, Росія продовжить безглузді штурми українських позицій силами ув'язнених.

Нагадаємо, 5 січня Путін наказав міністру оборони Сергію Шойгу припинити вогонь по всій лінії зіткнення сторін в Україні на Різдво. У Кремлі звернулися до української сторони із закликом також оголосити режим припинення вогню на свята.

Потім вже Шойгу заявив про нібито "36-годинне припинення вогню в Україні". Воно має тривати від 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

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Дата публікації
Перегляди
23
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