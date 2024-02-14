"Росіяни не такі дурні, як хочеться сподіватися": генерал ЗС Австралії зауважив те, що вдалося ворогові

Російські війська змогли трохи навчитися й адаптувати до реалій війни свою стратегію поповнення армії солдатами завдяки офіційній та прихованій мобілізації. Це забезпечило загарбницькому війську достатній людський ресурс.

РФ мобілізувала власну оборонну промисловість і поставила економіку на воєнні рейки "задовго до Заходу" та змогла пристосуватися до санкцій.

Про це сказав генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці, відомий військовий оглядач Мік Раян в інтерв’ю "Телеграфу".

"На жаль, росіяни не такі дурні, як ми всі сподіваємося. Якби були – вже б програли. Але російські війська змогли трохи навчитися й адаптуватися", – зазначив Мік Раян.

За його словами, РФ змогла адаптувати до реалій війни свою стратегію поповнення армії солдатами завдяки офіційній і прихованій мобілізації. Це забезпечило загарбницькому війську достатній людський ресурс.

Також аналітик зауважив, що мобілізовано оборонну промисловість Росії. За його словами, росіяни поставили економіку на воєнні рейки "задовго до Заходу" і змогли пристосуватися до санкцій.

"Отже, що нам робити з цим? По-перше, Україна має вирішити кадрову проблему – чи то шляхом мобілізації, чи призову на військову службу – тут рішення за вами. По-друге, необхідно вирішити проблему дефіциту боєприпасів, можливо, за рахунок збільшення виробництва артилерії та інших засобів, як-от FPV-дрони", – зазначив Раян.

Також він висловив припущення, що Україна може вдатися до стратегічних ударів з метою деградації російського оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, в Європі готуються до можливого протистояння з Росією, особливо після скандальних заяв Дональда Трампа.

Аналітики стверджують, що Кремль розглядає можливість конфлікту з НАТО протягом наступного десятиліття.

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