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Росіяни не зможуть переказати за кордон понад 5 тисяч доларів на місяць: Центробанк ввів обмеження

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Росіяни не зможуть переказати за кордон понад 5 тисяч доларів на місяць: Центробанк ввів обмеження

Associated Press

Центральний банк РФ офіційно повідомив про обмеження.

Центральний банк РФ офіційно обмежив банківські перекази фізособами за кордон іншим людям, зокрема подружжю та близьким родичам. 

Тепер ця сума не може перевищувати 5 тисяч доларів на місяць, пише "Коммерсантъ". 

Серед близьких родичів зазначені батьки, діти, дідусі, бабусі, онуки, обмеження також стосується повнорідних та неповнорідних сестер та братів, усиновителів та усиновлених.

Нагадаємо, Visa та Mastercard припиняють роботу в Росії: які ще кроки готують США для стримування Путіна.

Раніше у РФ заявили про скасування ПДВ на інвестиційне золото.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
 

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