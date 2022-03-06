Росіяни не зможуть переказати за кордон понад 5 тисяч доларів на місяць: Центробанк ввів обмеження

Росіяни не зможуть переказати за кордон понад 5 тисяч доларів на місяць: Центробанк ввів обмеження

Центральний банк РФ офіційно повідомив про обмеження.

Центральний банк РФ офіційно обмежив банківські перекази фізособами за кордон іншим людям, зокрема подружжю та близьким родичам.

Тепер ця сума не може перевищувати 5 тисяч доларів на місяць, пише "Коммерсантъ".

Серед близьких родичів зазначені батьки, діти, дідусі, бабусі, онуки, обмеження також стосується повнорідних та неповнорідних сестер та братів, усиновителів та усиновлених.

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