Росіяни перекидають війська у Бєлгородську область: у ЗСУ відповіли, яка причина

Росіяни перекидають свої резерви в Бєлгородську область. Цих солдатів можуть застосовувати у подальших штурмах.

Про це розповів спікер оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.

Він підтвердив, що росіяни поповнюють особовий склад у Харківській області. Зокрема, вони проводять внутрішні ротації та поповнення за рахунок резервів.

"Також у нас є інформація, що ворог заводить додатковий особовий склад з Ленінградської області до Бєлгородської області для того, щоб задіяти цих військових у подальших штурмових діях. За якими напрямками - ми повідомлятимемо окремо", - додав Саранцев.

Зазначимо, що кілька днів тому в російських Telegram-каналах розповсюджували повідомлення про те, що українські війська нібито спробували прорватися на територію Бєлгородської області. Офіційно такі чутки не підтверджували.

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