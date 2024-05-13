Росіяни переконують, що на Бєлгородщині збили кілька "повітряних цілей", а в Курській області - "українські безпілотники"

Вночі у Бєлгородській області РФ була гаряче.

Росіяни стверджують, що над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала "система ППО" – збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Про це заявив у повідомленні у соціальних мережах губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков.

Зокрема, мовляв, у Бєлгородському районі після "відбиття засобами ППО" повітряної атаки з боку "ЗСУ" у селі Черемошне внаслідок прямого влучення снаряда повністю зруйновано житловий будинок, лазню та гараж. Троє мирних жителів, які в цей момент були вдома, начебто відбулися легкими подряпинами та саднами. Від виклику "швидкої" вони нібито навідріз відмовилися, голова поселення відвіз їх до родичів.

Загалом на території села різні пошкодження зафіксовано у 5 приватних житлових домоволодіннях: вибиті вікна, посічені фасади, покрівлі та огорожі. Також пошкоджено 3 автомобілі. У селі Устинка сталося займання сухої трави, вогнище займання було оперативно ліквідовано.

"Оперативні служби працюють на місцях. Обхід території буде продовжено у світлий час доби", - заявив представник російської влади.

Тим часом повідомляється, що у Курській області начебто збили вісім "українських безпілотників" літакового типу збили вночі. Про це повідомив представник уряду регіону.

Мовляв, ворожі "безпілотники пригнічені" в Липецькій області, ліквідується спалах на території електропідстанції, жертв немає, повідомив ще один російський губернатор.

Нагадаємо, що раніше у Росії була оголошена ракетна небезпека: у Бєлгороді пролунали вибухи.

Також росіяни заявили, що дістали вже 15 загиблих з-під завалів будинку у Бєлгороді.

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