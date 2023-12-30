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Росіяни переконують, що нібито збили уночі 32 "безпілотника" з України

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Росіяни переконують, що нібито збили уночі 32 "безпілотника" з України

Росіяни вигадали чергову атаку "українських безпілотників" на свою територію / Фото: ТСН.ua

Росія продовжує звинувачувати Україну

Російська Федерацію знову звинуватила Україну в нічній атаці. 

"Протягом минулої ночі припинено спробу "київського режиму" здійснити "терористичну атаку" із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації, - йдеться у повідомленні Міністерства оборони Росії. 

"Черговими засобами ППО" було знищено в повітрі та перехоплено 32 "українські безпілотні літальні апарати" над територіями Брянської, Орловської, Курської та Московської областей, - переконують російські військові. 

Нагадаємо, що росіянам привиділася атака "українських безпілотників" на Брянщину та обстріл Бєлгородщини

А пізніше росіяни поскаржилися на обстріл Бєлгорода і заявили, що, мовляв, є загиблі

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Дата публікації
Перегляди
1856
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