Росіяни переконують, що нібито збили уночі 32 "безпілотника" з України

Російська Федерацію знову звинуватила Україну в нічній атаці.

"Протягом минулої ночі припинено спробу "київського режиму" здійснити "терористичну атаку" із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації, - йдеться у повідомленні Міністерства оборони Росії.

"Черговими засобами ППО" було знищено в повітрі та перехоплено 32 "українські безпілотні літальні апарати" над територіями Брянської, Орловської, Курської та Московської областей, - переконують російські військові.

Нагадаємо, що росіянам привиділася атака "українських безпілотників" на Брянщину та обстріл Бєлгородщини.

А пізніше росіяни поскаржилися на обстріл Бєлгорода і заявили, що, мовляв, є загиблі.

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