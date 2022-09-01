Росіяни підірвали корівник під час обстрілів власної ж Курської області (відео)

Російській війська 31 серпня обстріляли територію власної ж Курської області і, звісно ж, звинуватили в цьому ЗСУ. Один з "прильотів" припав на корівник.

Внаслідок обстрілу загинули понад 20 корів.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"В курській області у повітря злетіло понад 20 корів через те, що кацапи валять по своїх же територіях. Вся худоба на фермі загинула, вибуховою хвилею пошкоджено ще 6 будинків", – йдеться в повідомленні.

Про інцидент повідомив і губернатор Курської області Роман Старовойт.

"Під обстріл у Єлизаветівці потрапив тваринницький комплекс, в якому міститься велика рогата худоба елітної голландської породи. Понад 20 тварин, на жаль, загинули", – заявив чиновник.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Херсоні російський солдат розстріляв з автомата двох офіцерів ФСБ.