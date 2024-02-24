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"Росіяни планують": Буданов про те, що замислив ворог та чи вдасться йому це реалізувати

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"Росіяни планують": Буданов про те, що замислив ворог та чи вдасться йому це реалізувати

Керівник ГУР Кирило Буданов. Колаж / Фото: ТСН.ua

Ворог планує, і це нормально.

У Росії розроблені та існують плани з дестабілізації ситуації й зриву сталої системи постачання Заходом нам озброєнь. Певні елементи якраз через агентурну роботу нам відомі.

Про е сказав очільник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю The Telegraph.

Як зазначив голова української розвідки, росіяни кілька разів намагалися спробувати, проте марно. Буданов вчергове наголосив: у випадку прийняття політичного рішення на активне ведення подібних дій в більшості все підготовлено.

"Вийде це в них чи ні – питання дискусійне. Я думаю, що ні, оскільки спеціальні служби західних країн так само активно працюють. Реалізувати ці задуми їм досить важко", – резюмував Кирило Буданов.

Раніше Буданов назвав кількість окупантів, які воюють в Україні.

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