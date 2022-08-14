Росіяни почали масово хворіти на коронавірус: скільки інфікувалося за добу

У Росії фіксують сплеск хворих на коронавірус.

У РФ п'ятий день поспіль виявляють понад 20 тисяч хворих на коронавірус.

Про це свідчать дані оперштабу РФ.

За добу в Росії виявили 28 982 випадки зараження коронавірусом, померли 54 хворих росіян. У Москві виявили 7020 випадків зараження коронавірусом за добу, в Підмосков'ї - 2399.

У Петербурзі виявили 3761 випадок - це максимум від 2 березня. Загальна кількість інфікованих від початку пандемії досягла 18 881 958.

Слід зауважити, що у Росії також вперше зафіксували віспу мавп і через "Омікрон" повертають маски.

Нагадаємо, у Німеччині готуються до повернення COVID-обмежень.

Як повідомлялося, в Україні теж росте кількість хворих на коронавірусом - за тиждень виявили майже 4 тисячі хворих на коронавірус. Поради, як захиститися в умовах воєнного стану.

Читайте також: