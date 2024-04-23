Росіяни поширюють черговий фейк про ТЦК: відповідь ЦПД

Створювати фейки росіяни вміють дуже добре.

Телеграм-канали РФ поширюють відео, на якому нібито співробітник житомирського ТЦК та СП "закопує" ухилянта. Вони брешуть про те, що таким чином чоловіче населення, яке "відмовляється йти на фронт", намагаються залякати.

Про це пише ЦПД.

"Насправді поширюване TG-каналами відео є черговим фейком російської пропаганди, яка за допомогою таких зрежисованих роликів намагається залякати чоловіче населення України і дискредитувати співробітників ТЦК та СП", – наголосили там.

У ЦПД закликали довіряти лише верифікованим джерелам інформації.

Раніше ворог поширював черговий фейк про Харків.

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