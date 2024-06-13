Росіяни потужно бомблять своїх: кількість скинутих авіабомб вражає

Лише за останні чотири місяці російські військові літаки скинули майже сотню авіабомб на власні регіони та окуповані території України.

За підрахунками видання ASTRA, російська авіація упустила 93 бомби на своїх.

Як повідомило виданню джерело в екстрених службах Бєлгородської області РФ, останні випадки сталися 11 та 12 червня. П'ять фугасних авіаційних бомб знайшли у селах Неклюдове, Новобудівка, Цепляєво-ІІ, у районах селищ Батрацька Дача та Ленінське.

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Раніше російські бомби падали на передмістя Бєлгорода у день обвалення багатоповерхівки – 12 травня.

Дві ФАБ-500 звалилися на селище Розумне-54 з перервою 8 годин. Місце падіння бомб розташоване менш ніж за 8 км від будинку, в якому того ж дня внаслідок влучення боєприпасу обвалився під'їзд. Обидві ФАБ зарилися в землю і не розірвалися. Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков невдовзі закликав місцевих жителів евакуюватись на час проведення розмінування.

За підрахунками The Insider, лише протягом 2024 року на території Бєлгородської області щонайменше 39 разів фіксувалися позаштатні падіння російських авіабоєприпасів: 38 різних модифікацій ФАБ та однієї ракети Ч-59. Як мінімум двічі ФАБ падали у Бєлгороді.

На початку цього року російська авіабомба впала на село Петропавлівка Воронезької області. Внаслідок інциденту, що трапився 2 січня, постраждали чотири особи, понад 100 житлових будинків отримали різні ушкодження. Також постраждали школа, будинок культури, будівля адміністрації, п'ять легкових автомобілів та трактор.

Через кілька днів — 8 січня — під час обстрілу України російська ФАБ впала на місто Рубіжне на окупованій території Луганської області. Мешканців довколишніх будинків екстрено евакуювали. П'ятьох осіб, включаючи двох дітей, направили до пунктів тимчасового розміщення, решта вирішила переїхати до родичів та друзів.

Подібні інциденти відбувалися і минулого року. Зокрема, 20 квітня 2023-го у центральній частині Бєлгорода вибухнула авіабомба, яку загубив над містом російський військовий літак Су-34. У Міністерстві оборони РФ назвали цей інцидент “нештатним сходом авіаційного боєприпасу” і визнали “пошкодження житлових будівель”, не уточнивши їх кількість.

Нагадаємо, двоє співробітників російського пропагандистського телеканалу "НТВ" дістали важкі поранення біля окупованої Горлівки у Донецькій області. Разом із ними постраждав і кадровий військовослужбовець ЗС РФ.

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