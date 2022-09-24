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“Росіяни повинні звільнити Росію”: у МЗС Литви дали п’ять порад втікачам від мобілізації

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“Росіяни повинні звільнити Росію”: у МЗС Литви дали п’ять порад втікачам від мобілізації

Фото: Associated Press

У Литві нагадали, що не надаватимуть притулок російським чоловікам, які хочуть ухилитися від призову.

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс запевнив, що його країна не прийматиме втікачів від оголошеної в РФ мобілізації, і дав чіткі рекомендації тим росіянам, яких Путін має намір призвати до армії.

Про це він написав відповідний твіт в суботу, 24 вересня.

У дописі литовський міністр дав перелік п'яти справ, які "можуть зробити російські чоловіки замість того, щоб тікати в Європу":

  • протестувати;
  • не слухатися;
  • дезертирувати;
  • здаватися в полон;
  • організовувати повстання. 

Ґабріелюс Ландсберґіс підкреслив, що спроба отримати у Литві притулок для 25 мільйонів тих, хто ухиляється від призову, “не є варіантом”. 

“Росіяни повинні звільнити Росію”, - наголосив очільник литовського МЗС.

Нагадаємо, раніше Ґабріелюс Ландсберґіс уже повідомляв, що Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності.

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