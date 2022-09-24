“Росіяни повинні звільнити Росію”: у МЗС Литви дали п’ять порад втікачам від мобілізації

У Литві нагадали, що не надаватимуть притулок російським чоловікам, які хочуть ухилитися від призову.
Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс запевнив, що його країна не прийматиме втікачів від оголошеної в РФ мобілізації, і дав чіткі рекомендації тим росіянам, яких Путін має намір призвати до армії.
Про це він написав відповідний твіт в суботу, 24 вересня.
У дописі литовський міністр дав перелік п'яти справ, які "можуть зробити російські чоловіки замість того, щоб тікати в Європу":
- протестувати;
- не слухатися;
- дезертирувати;
- здаватися в полон;
- організовувати повстання.
Ґабріелюс Ландсберґіс підкреслив, що спроба отримати у Литві притулок для 25 мільйонів тих, хто ухиляється від призову, “не є варіантом”.
Things Russian men can do instead of running away to Europe:— Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) September 24, 2022
✅️ protest
✅️ disobey
✅️ AWOL
✅️ POW
✅️ mutiny
Asylum for 25 million draft dodgers is not an option.
Russians must liberate Russia.
“Росіяни повинні звільнити Росію”, - наголосив очільник литовського МЗС.
Нагадаємо, раніше Ґабріелюс Ландсберґіс уже повідомляв, що Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності.
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