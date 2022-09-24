“Росіяни повинні звільнити Росію”: у МЗС Литви дали п’ять порад втікачам від мобілізації

У Литві нагадали, що не надаватимуть притулок російським чоловікам, які хочуть ухилитися від призову.

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс запевнив, що його країна не прийматиме втікачів від оголошеної в РФ мобілізації, і дав чіткі рекомендації тим росіянам, яких Путін має намір призвати до армії.

Про це він написав відповідний твіт в суботу, 24 вересня.

У дописі литовський міністр дав перелік п'яти справ, які "можуть зробити російські чоловіки замість того, щоб тікати в Європу":

протестувати;

не слухатися;

дезертирувати;

здаватися в полон;

організовувати повстання.

Ґабріелюс Ландсберґіс підкреслив, що спроба отримати у Литві притулок для 25 мільйонів тих, хто ухиляється від призову, “не є варіантом”.

Things Russian men can do instead of running away to Europe:

✅️ protest

✅️ disobey

✅️ AWOL

✅️ POW

✅️ mutiny



Asylum for 25 million draft dodgers is not an option.

Russians must liberate Russia. — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) September 24, 2022

“Росіяни повинні звільнити Росію”, - наголосив очільник литовського МЗС.

Нагадаємо, раніше Ґабріелюс Ландсберґіс уже повідомляв, що Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності.

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