Росіяни прикривають бомбардувальники Ту-95 від ударів дронами автомобільними шинами – фото

На військовому аеродромі "Енгельс" у Саратовській області окупанти вигадали новий спосіб, щоб захистити бомбардувальники Ту-95 від атак дронів – їх обкладають покришками для автівок.

Про це інформує OSINT-проєкт Tatarigami_UA.

"Росіяни в черговий раз продемонстрували безпрецедентні інновації. Ви дивитеся на супутниковий знімок стратегічного бомбардувальника Ту-95, покритого автомобільними шинами", – йдеться у повідомленні.

Бомбардувальники Ту-95 на аеродромі "Енгельс" / Фото: OSINT-проєкт

Бомбардувальники Ту-95 на аеродромі "Енгельс" / Фото: OSINT-проєкт

Росіяни переконані, що автомобільні шини можуть захистити Ту-95 від ударів безпілотників.

"Здається, це не поодинокий випадок. На цих супутникових знімках здається, що росіяни все ще встановлюють шини на бомбардувальник – свіжу, бюджетну версію ERA (explosive reactive armour, вибуховий динамічний захист, – ред.), яка замінює російські військово-повітряні сили?" – йдеться в дописі.

Літаки стратегічної авіації Ту-95 атакують українські міста крилатими ракетами Х-101.

Нагадаємо, у Пскові у ніч проти 30 серпня на військовому аеродромі сталися сильні вибухи через атаку дронів. За даними ГУР, було знищено чотири російські літаки Іл-76. Російський військовий кореспондент-пропагандист Роман Сапоньков розповів, що внаслідок атаки по аеродрому "згоріли 20 млрд рублів".

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