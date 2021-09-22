Росіяни прислали до Білорусі дивні консерви: в паштеті із птиці виявили ДНК свині та мізки невідомого походження

Білоруський Держстандарт звинуватив російського виробника в навмисному обмані покупців.

У Білорусі фахівці Держстандарту виявили в складі двох м'ясо-рослинних консервів російського виробництва ДНК тварини, яку не вказано у маркуванні. Ввіз продукції до країни заборонили.

Про це йдеться у повідомленні Гомельської обласної інспекції Держстандарту.

Перевірку проводили щодо консервів “Паштет печінковий. Індичка” та “Паштет печінковий гусячий”, виготовлених російським виробником - ТОВ “Наро-Фомінський консервний завод”. У складі продукції в результаті перевірки виявлено ДНК свині. Натомість ДНК індички у консерві із зображенням цієї птиці - не виявлено.

За словами фахівців, виробник навмисне надав товару не відповідний зовнішній вигляд, щоб ввести споживача в оману. “Споживач, орієнтуючись при покупці цих консервів за назвою і зображенням на маркуванні, впевнений, що паштет виготовлений з печінки і м'яса індички і гусака”, - зауважили в інспекції.

Обман покупців було виявлено також на маркуванні складу продукту, в якому один з інгредієнтів (мізки) вказано без належності до конкретного виду птиці або тварини.

Нагадаємо, цього року Білорусь вперше імпортує картоплю під час сезону збирання власного врожаю.

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