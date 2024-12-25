Росіяни пустили "під ніж" рідкісний літак Іл-76, який мав "глушити" навіть Patriot

У російському Іркутську утилізують рідкісний літак для встановлення перешкод Іл-76ПП, який у теорії мав би "глушити" навіть американські ЗРК Patriot.

Про це повідмоляє Defence Express із посиланням на повідомлення російських медіа.

На базі Іл-76 росіяни намагалися створити літак радіоелектронної боротьби. Однак борт пішов "під ніж" на території колишнього навчального аеродрому через доволі прозаїчну причину – треба звільнити місце для забудови.

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Експерти Defence Express зазначили, що Іл-76 був виготовлений в одному екземплярі. Літак залишився на стадії дослідної розробки, його так і не запустили у серійне виробництво. Щоб переобладнати судно на Іл-76ПП, росіяни використали серійний транспортний літак Іл-76МД. Відповідні роботи проводилися на таганрозькому "АНТК ім. Берієва", що спеціалізується на літаках далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

"Передбачалось, що Іл-76ПП використовуватимуться в першу чергу для "глушіння" РЛС західних ЗРК різних типів, зокрема тих же Patriot", – зазначили експерти.

На їхню думку, що проєкт "поховало" те, що на цьому літаку був встановлений комплекс РЕБ "Ландиш", і його розміщення вимагало, зокрема, встановлення додаткових джерел живлення. Для вирішення цього завдання конструктори літака встановили додатково два генератори на базі авіадвигуна АІ-24ВТ, кожен з яких повинен був живити чотири змінного струму на борту Іл-76ПП. Однак начебто і цього виявилося замало для надійного живлення апаратури РЕБ.

Крім того, під час робіт і випробувань конструктори Іл-76ПП не змогли досягти електромагнітної сумісності бортової апаратури літака і комплексу "Ландиш".

"Іншими словами – Іл-76ПП виявився монструозною і водночас нефункціональною розробкою, не здатною виконувати своє головне завдання, тому в 1993 році цей літак був поставлений на зберігання на території згаданого вище навчального аеродрому в Іркутську. І, судячи з усього, "згадали" про цей Іл-76ПП аж тоді, коли треба було звільнити місце від нього під забудову, тобто наприкінці 2024 року", – йдеться у публікації.

До слова, за оцінками західних аналітиків, у війні проти України Росія використала усі свої довоєнні запаси танків Т-90 та значну частину Т-80.

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