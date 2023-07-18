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Росіяни розгледілили на фото Бандери "молодого Путіна" – епічне відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
318
Час на прочитання
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Росіяни розгледілили на фото Бандери "молодого Путіна" – епічне відео

Росіяни переплутали фото Бандери з Путіним. Фото: скриншот.

Громадяни Росії переплутали Степана Бандеру з Володимиром Путіним.

Громадяни Росії та палкі прихильники свого президента-диктатора Володимира Путіна вчергове осоромилися і видали, що на фото українського політичного діяча Степана Бандери зображений Путін у молодості. 

Відео опублікував один із Telegram-каналів. 

Так, на початку показали відео з Путіним, який обурювався через декомунізацію в Україні та нарікав на пам'ятники Степану Бандері. 

Потім на відео з'являються росіяни, яким показують фото Бандери та запитують, хто зображений на знімку. І всі вони, в один голос, відповідають – Володимир Путін.

Дехто, навіть, уточнив, що на фото зображений Путін у молодості.

Нагадаємо, Путін "передав привіт" окупантам, яких ліквідували ЗСУ.

Путін у молодості: росіяни сплутали Бандеру з президентом-диктатором

Путін у молодості: росіяни сплутали Бандеру з президентом-диктатором

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Дата публікації
Перегляди
318
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