Росіяни розгледілили на фото Бандери "молодого Путіна" – епічне відео

Громадяни Росії переплутали Степана Бандеру з Володимиром Путіним.
Громадяни Росії та палкі прихильники свого президента-диктатора Володимира Путіна вчергове осоромилися і видали, що на фото українського політичного діяча Степана Бандери зображений Путін у молодості.
Відео опублікував один із Telegram-каналів.
Так, на початку показали відео з Путіним, який обурювався через декомунізацію в Україні та нарікав на пам'ятники Степану Бандері.
Потім на відео з'являються росіяни, яким показують фото Бандери та запитують, хто зображений на знімку. І всі вони, в один голос, відповідають – Володимир Путін.
Дехто, навіть, уточнив, що на фото зображений Путін у молодості.
Нагадаємо, Путін "передав привіт" окупантам, яких ліквідували ЗСУ.
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