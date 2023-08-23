Росіяни самоліквідуються: біля Петербурга сталася смертельна ДТП за участі вантажівки з росгвардійцями (фото)

Біля російського Санкт-Петербурга сталася смертельна ДТП, під час якої загинули росгвардійці.

Російські окупанти продовжують самоліквідуватися. Так, на під'їзді до Петербурга в аварію потрапила вантажівка з російськими військовослужбовцями.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Інцидент з росгвардійцями стався ввечері 22 серпня на кільцевій дорозі Петербуга (КАДі). Пропагандисти кажуть, що троє російських військових загинули, ще троє постраждали.

Зазначається, що вантажівка, яка перевозила людей, зіткнулася з двома легковиками. На кадрах із соцмереж видно, що вантажний автомобіль фактично переїхав один із легковиків, а інший зім'яв. Окупанти кажуть, що аварія сталася, бо луснуло колесо вантажівки.

Біля Петербурга сталася смертельна ДТП за участі вантажівки з росгвардійцями / Фото: соцмережі

У росгвардії вже підтвердили загибель своїх військових. Їхні родини мають отримати якусь підтримку. Однак досі невідомо, що саме це буде: чи пельмені, чи гроші, чи просто добре слово. Постраждалим обіцяють допомогти з лікуванням.

На місці ДТП утворився затор на кілька кілометрів, адже злощасну вантажівку просто покинули на місці події, а тіла загиблих розкидало дорогою.

За фактом інциденту триває перевірка. Фахівці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, в ніч проти 23 серпня у Москві та в Підмосков'ї росіяни заявляли про звуки вибухів. Йдеться про Хімки, Красногорськ та Мітіно. Росіянам вкотре довелося обмежувати виліт та посадку авіасуден у московських аеропортах.

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